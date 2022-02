[올림픽] 김민우 男 크로스컨트리 62위... 金은 러시아

김민우(평창군청)가 2022 베이징 동계올림픽 스키 크로스컨트리 남자 30㎞ 스키애슬론에서 62위를 기록했다.

김민우는 6일 중국 허베이성 장자커우의 국립 크로스컨트리센터에서 열린 스키 크로스컨트리 남자 30㎞ 스키애슬론 경기에서 62위의 성적을 냈다. 출전 선수는 70명이었다.

스키애슬론 30㎞는 크로스컨트리의 두 가지 주법인 클래식과 프리를 절반씩 사용해 치르는 경기다. 클래식은 스키가 평행을 이뤄 빠른 걸음을 걷는 방식이고, 프리는 좌우로 지칠 수 있다.

김민우는 초반 15㎞ 클래식 구간까지 46분 24초 3으로 61위를 달렸고, 이후 프리 스키로 갈아신는 시간 33.8초가 소요됐으며 이어진 프리 구간에서 선두와 한 바퀴 이상 차이가 벌어져 완주하지는 못했다.

금메달은 러시아의 알렉산더 볼슈노프로 1시간 16분 09초 8을 기록했다. 러시아는 이번 대회에 도핑 관련 징계를 받아 국가 자격으로 출전하지 못하고, ROC 소속 선수 자격으로 경기에 나서고 있다.

동메달은 1시간 18분 10초 0을 기록한 이보 니스카넨(핀란드)에게 돌아갔다.

