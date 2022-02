배우 박혁권 "이재명 지지 선언…우리들 대표해 자존감 지킬 분"

"이렇게 하지 않으면 나중에 엄청난 후회할까 무서워"

[아시아경제 이현주 기자] 배우 박혁권이 이재명 더불어민주당 대선후보를 지지한다고 선언했다.

박혁권은 6일 "이렇게라도 하지 않으면 나중에 엄청난 후회를 하게 될까 무섭기도 하고 그래서 소심하게나마 얼굴을 내밀어본다"며 이처럼 밝혔다.

서울예술대학교 연극학과를 졸업한 그는 드라마 '육룡이 나르샤' 길태미 역으로 큰 인기를 끌었다.

박혁권은 "이재명 후보님을 성남시장 하실 때부터 지켜봤다"며 오랜 인연을 강조했다. 이어 "저분이 우리를 대신해 합리적이고 현명한 판단을 할 수 있을까, 우리를 대표해 어떤 자리에서 우리들의 자존감을 지킬 수 있을까 오랜 기간 후보님을 보며 그런 생각을 해본 후에 내린 판단은 '그렇다'이다"라고 했다.

그러면서 "솔직히 배역을 맡아 연기하는 일 이외에는 최대한 노출을 자제하는 것이 배우의 덕목이라 생각하며 지내왔다"며 요즈음 뭔가 불안한 마음에 지지를 공개적으로 선언한다고 했다.

