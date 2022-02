LG엔솔 청약 흥행 한몸에…KB증권, 키움증권 MTS 순위 앞질러

[아시아경제 이선애 기자] 지난달 MTS(모바일트레이딩시스템) 이용자 수 순위에 변동이 생겼다. KB증권이 LG에너지솔루션 청약 흥행에 힘입어 기존 1위인 키움증권을 넘어섰다.

6일 빅데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 KB증권 MTS 'M-able(마블)'의 MAU(월간 활성 이용자 수)는 404만7259명이었다.

이는 기존 MTS 1위인 키움증권 영웅문S(302만9250명)를 비롯해 미래에셋증권(256만932명), 삼성증권 mPoP(249만5281명), 한국투자증권(239만4483명) 등을 제친 것이다.

한 달 전인 작년 12월만 하더라도 KB증권 MTS 이용자 수는 210만1517명으로 키움증권, 미래에셋증권 등의 MTS 이용자 수보다 적었다.

그러나 1월 역대급 공모주인 LG에너지솔루션 청약을 계기로 상장 대표 주관사를 맡았던 KB증권 MTS 이용자 수가 2배로 뛰면서 순위가 뒤바뀌었다.

KB증권은 LG에너지솔루션 청약에 참여한 KB증권 개인 고객 수가 213만명으로, 전체 청약 참여 고객의 48%가 몰렸다고 밝힌 바 있다. 이중 101만명은 신규 고객이다.

KB증권 관계자는 "LG에너지솔루션 공모주 청약 열풍으로 이용고객이 전월 대비 약 2배 수준으로 증가했다"며 "KB증권만의 비대면 고객관리 서비스를 통해 이번 LG에너지솔루션으로 처음 KB증권을 이용한 고객에게 새로운 경험을 제공하고 KB증권에서의 거래를 지속해서 유지하겠다"고 말했다.

같은 기간 상장 공동 주관사를 맡은 신한금융투자 MTS의 MAU도 112만1907명에서 191만3340명으로, 대신증권 MTS의 MAU도 41만7282명에서 90만4544명으로 뛰었다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr