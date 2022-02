제네시스 GV70, 캐나다서 '자동차 혁신상' 2관왕 달성

[아시아경제 유현석 기자] 제네시스 GV70이 캐나다 자동차 기자협회가 선정하는 '2022 자동차 혁신상'에서 2관왕을 차지했다.

6일 현대차에 따르면 캐나다 자동차 기자협회는 매년 새롭게 선보인 자동차 신기술을 대상으로 △안전(Safety) △기술(Technical) △친환경(Green) 등 3가지 부문에서 가장 혁신적 기술을 선별해 발표하고 있다.

심사에서 제네시스 GV70은 '어드밴스드 후석 승객 알림'과 '지문 인증시스템'으로 안전 혁신상과 기술 혁신상을 차지했다. 친환경 혁신상에는 도요타 미라이 연료전지 파워트레인이 차지했다.

어드밴스드 후석 승객 알림은 GV70에 세계 최초로 적용된 기술이다. 차량 뒷좌석에 승객이 탑승한 경우 실내에 장착된 레이더 센서로 이를 감지한 뒤 운전자에게 단계적으로 알림을 제공한다.

기술 혁신상에 선정된 GV70 '지문 인증 시스템'은 지문 생체 인식을 통한 차량 시동, 운전자별 운전석 개인화 설정과도 연동되는 첨단 기술이다.

이 밖에 GV70에는 차량 내에서 지문 인증을 통해 간편하게 결제할 수 있는 '제네시스 카페이' 기술도 최초로 적용됐다.

캐나다 자동차 기자협회는 GV70에 적용된 지문 인증 기반의 발레 모드(Valet Mode)에도 주목하는 등 지문 인식 기술의 유용성과 미래 잠재력에 대해 높이 평가했다.

제네시스 관계자는 “GV70에 탑재된 지문인식과 후석 승객 알림 시스템은 고객들에게 안전하고 편리한 개인화 서비스를 제공하기 위한 제네시스만의 배려"라며 "앞으로도 제네시스는 혁신적인 기술을 바탕으로 차별화된 차량 사용경험을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

한편 GV70는 작년 미국 자동차 전문지 2022 모터트렌드 올해의 스포츠유틸리티차량(SUV) 선정에 이어 캐나다 오토트레이더 최고의 SUV 부분, 카 가이드 올해의 SUV, 2022 컨슈머가이드 올해의 차 부분에도 선정됐다.

