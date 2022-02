한국 쇼트트랙, 혼성계주서 예선 탈락

[아시아경제 최동현 기자] 한국 쇼트트랙 대표팀이 2022 베이징 동계올림픽 2000m 혼성계주 예선에서 탈락했다.

한국은 5일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 베이징올림픽 쇼트트랙 2000m 혼성계주 첫 경기인 준준결승 1조에서 2분48초308의 기록으로 3위에 머물렀다.

결승선 3바퀴를 남기고 박장혁(스포츠토토)이 넘어져 아쉬움을 남겼다. 막판 역전을 노렸으나 역부족이었다.

혼성계주는 각 조 2위와 각 조 3위 팀 중 기록이 좋은 2개 팀이 준결승에 진출한다. 한국은 상위 2위 안에 들지 못하면서 탈락했다.

한국은 중국, 이탈리아, 폴란드와 경쟁했다. 1조에서 1위로 준결승에 진출한 중국은 2분 37초 535초로 올림픽 신기록을 세웠다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr