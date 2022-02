한국 선수단 첫 코로나 확진자 발생…스키 경기 임원

[아시아경제 최동현 기자] 제24회 베이징 동계올림픽에 출전 중인 한국 선수단에 코로나19 확진자가 발생했다.

대한체육회는 "3일 입국한 스키 경기 임원 1명이 베이징 공항 검사에서 양성 판정을 받아 대회 조직위원회 절차에 따라 동선을 분리했다"고 5일 발표했다.

대한체육회는 또 "비행기에서 근접 좌석 이용자를 대상으로 모니터링을 실시 중"이라며 "현재까지 추가 전파 이력은 없다"고 전했다.

선수촌으로 이동했던 이 임원은 4일 오후 재검사를 진행했으나 5일 오전 재차 양성이 나왔다. 이후 별도 시설에 격리됐다.

격리에서 해제되려면 24시간 간격으로 유전자 증폭(PCR) 검사를 진행해 2회 연속 음성이 나오거나, 격리가 10일 이상 지나고 Ct 수치가 35 이상으로 3회 연속이 나와야 한다. 격리 해제 후에도 7일간은 밀접 접촉자와 동일한 지침을 따라야 한다.

밀접 접촉자는 1인실에서 격리되며 격리 장소와 경기장 이동 시 공용차량 이용 제한, 7일간 12시간마다 코로나19 검사 실시, 훈련 및 경기 6시간 전 코로나19 검사 실시, 피트니스센터 훈련 제한 조치 등이 적용된다.

