"죽으면 책임질테니 전화 삼가라"던 간호사…50대 확진자는 결국 숨졌다

간호사 "환자 챙겨봤지만, 당시 별다른 증상 없었다"

[아시아경제 나예은 기자] 부산의 한 생활치료센터에서 치료 중이던 50대 코로나19 확진자가 설날 당일 숨진 채 발견된 가운데, 치료센터는 "전화 삼가라", "죽으면 책임지겠다" 등의 발언을 한 것으로 전해졌다.

4일 부산진경찰서에 따르면, 지난 1일 오후 3시23분쯤 부산시 부산진구 한 생활치료센터에 입소해 머물던 코로나19 확진자 A씨가 숨진 채 발견됐다. 생활치료센터로 지정된 호텔의 직원이 정기 청소를 위해 찾았다가 A씨를 발견하고 신고했다.

A씨는 지난달 25일 치료센터에 입소했다. 당시 A씨는 당뇨와 고혈압약을 먹었으나 병원에 스스로 걸어 들어갈 만큼 건강했다. 그런데 사흘 뒤 가슴 통증을 호소한 A씨의 건강이 급격히 나빠졌고 가족들은 간호사에 거듭 A씨의 건강 상태 확인을 부탁했다.

JTBC가 공개한 유족과 간호사의 통화 녹음에는 간호사 B씨가 A씨의 아내에 "전화하는 걸 좀 삼가달라. 이분이 정신적으로 지능이 부족하신 것도 아니고"라고 말했다.

그러자 A씨 아내는 "만일의 사태가 있는데 저 사람이 아파도 아프다 표현을 안 하는 사람이라 걱정돼서 전화했다. 좀 봐달라"고 전했다.

하지만 B씨는 "봐 드린다고 하지 않았느냐"며 "이렇게 자꾸 연락을 계속 주시는 건…"이라고 말하자, A씨 아내가 "저희가 한 번밖에 안 했다"고 말하며 서로 언성이 높아졌다.

이어 A씨의 아내가 "만약에 잘못돼서 죽으면 선생님이 책임지실 거냐"고 묻자 B씨는 "저희가 책임진다. 민사 쪽으로, 형법으로 책임을 질 것"이라고 답했다.

결국 A씨는 치료센터에 입소한 지 8일 만에 주검으로 발견됐다.

한편 B씨는 언론에 "가족들이 병원으로 옮겨달라는 말은 없었고, 상태를 봐 달라고 해 환자를 챙겨봤지만, 당시엔 별다른 증상이 없었다"며 "자신은 이 사건과 관련이 없는데도 유족이 일방적으로 결부시키고 있어서 많이 억울하다"고 주장했다.

