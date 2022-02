용인 반도체 장비공장서 끼임 사고…40대 근로자 부상

[아시아경제 임춘한 기자] 4일 오후 4시 20분께 경기도 용인시 처인구의 한 반도체 장비 제조공장에서 끼임 사고가 발생해 40대 여성 근로자 1명이 다쳤다.

이날 사고는 비닐 포장 기계를 다루던 A씨의 몸이 기계에 끼이면서 발생했다.

A씨는 의식이 있는 상태로 병원에 옮겨졌다.

경찰과 소방당국은 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.

