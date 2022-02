[아시아경제 임춘한 기자] 오르비텍 오르비텍 046120 | 코스닥 증권정보 현재가 5,900 전일대비 60 등락률 +1.03% 거래량 85,455 전일가 5,840 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언![e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일 close 은 4일 윤호식 대표이사가 사임을 하며 정성현 대표이사가 신규선임됐다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr