제주지역 주말 기온 뚝…최대 10㎝ 눈 예보

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주지역에 서북쪽에서 매우 찬 공기 영향으로 제주 해안까지 눈이 내릴 것으로 예보됐다.

4일 제주지방기상청에 따르면 북서쪽에서 매우 찬 공기가 서해상을 지나면서 만들어진 눈 구름대의 영향으로 이날 퇴근길인 오후 6시부터 5일 오후 6시까지 눈이 내리겠고 중산간은 6일 새벽까지도 눈이 내리겠다.

예상 적설량은 산지 5~10㎝, 중산간 2~7㎝, 해안 1~3㎝다.

기온은 이날 아침 최저기온 1~2℃, 낮 최고기온 7~9℃이며, 5일 아침 최저기온은 1~3℃, 낮 최고기온은 4~6℃로 전망됐다.

5일부터는 바람이 초속 10~14m로 강하게 부는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에도 유의해야겠다.

산간을 중심으로 많은 눈이 내리면서 5.16도로나 1100도로, 첨단로 등 주요 중산간도로가 열어 빙판길이 예상된다.

기상청 관계자는 “해안지역에도 눈이 내리면서 곳곳에서 빙판길이 예상되고 있다”며 “차량 운행 시 차간거리를 충분히 유지하는 등 교통안전과 보행자 낙상사고에 각별히 주의하기 바란다”고 말했다.

한편 5일 새벽부터 제주도 해상에 바람이 10~16m로 매우 강하게 불겠고 물결도 2~4m로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 것으로 보여 항해·조업 선박의 유의가 필요한 상황이다.

이날 제주는 천문조에 의해 바닷물의 높이가 높고, 강한 바람으로 물결도 높아 해안가 등 낚시객 등은 유의해야 한다.

제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr