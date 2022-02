[아시아경제 이정윤 기자] YW YW 051390 | 코스닥 증권정보 현재가 4,180 전일대비 10 등락률 +0.24% 거래량 11,868 전일가 4,170 2022.02.04 12:28 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일YW, 주당 50원 현금배당3月 1900%↑↑↑ 시세 폭발 할 <제2의 셀트리온> 마지막 매집 기회! close 가 1주당 100원의 현금배당을 결정했다고 4일 공시했다.

배당금 총액은 8억6120만6800원, 시가 배당률은 2.4%다. 배당 기준일은 지난해 12월 31일이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr