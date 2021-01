[e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 유티아이=베트남 지사 UTI VINA에 27억원 규모 채무보증 결정

◆ YW=보통주 1주당 100원 현금배당 결정

◆ 본느=120억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 알파홀딩스=30억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 덕우전자=반도체 소자 제조업체 엠엔텍 지분 64.80%(7만1860주) 120억원 상당에 취득 결정

◆ 셀리버리=2월 1일 무상증자에 따른 권리락 발생(기준가 14만4100원)

◆ 크로바하이텍=보통주 10주를 7.5주로 병합하는 무상감자, 50억원 규모 유상증자 결정

◆ 해성옵틱스=배트남 법인에 446억원 상당 출자 결정

◆ 이지케어텍=분당서울대병원과 201억원 규모 의료정보시스템 종합관리 위탁운영 용역 계약 체결

◆ 셀루메드=142억원 규모 유상증자 결정

