“밸런타인데이,호텔에서 즐겨볼까” 조선호텔앤리조트, 프로모션 선보여

[아시아경제 전진영 기자] 조선호텔앤리조트가 오는 14일 밸런타인데이를 맞이하여 서울과 부산, 제주에서 연인과의 로맨틱한 하루를 기념할 수 있도록 다양한 프로모션을 선보인다.

먼저 조선호텔앤리조트의 최상급 호텔 조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔(이하 조선 팰리스)에서는 최상급 재료만을 엄선한 발렌타인 데이 케이크 3종을 출시한다.

벚꽃나무를 형상화한 ‘마카롱 타워 스페셜 케이크’는 마카롱이 위로 올라갈수록 핑크빛이 진해지도록 해 벚꽃의 느낌을 한껏 표현했다. 설탕으로 만든 나비 장식은 다가오는 봄과 밸런타인데이의 설렘을 표현했다. 케이크 속 시트 또한 바닐라, 연핑크, 핑크 총 3가지 층으로 구성하였으며 상큼한 체리 콩포트와 부드러운 화이트 가나슈 크림을 사용했다. 최소 3일전 예약 필수이며 가격은 22만원이다.

‘하트 무스 케이크’는 금가루를 아낌없이 장식으로 올려 고급스러움을 더했다. 케이크를 반으로 가르면 오렌지 제스트를 넣은 화이트 초콜릿 무스와 라즈베리·피치 젤리, 프랑스산 초콜릿 크림 층으로 구성한 단면이 매력을 뽐낸다. 부드러운 무스와 진한 초코 향이 어우러져 입안에 넣었을 때 깊고 그윽한 달콤함과 젤리의 상큼함을 동시에 느낄 수 있다. 가격은 8만원이다.

‘밸런타인 하트 타르트’는 하트 모양 시트 위에 머랭과 마카롱, 금실딸기, 블루베리 등을 장식했다. 물방울 모양으로 채워낸 프랑스산 화이트 라즈베리 초콜렛 휘핑 가나슈에 라즈베리 콩포트로 산미를 더해 밸런스 있는 풍미를 느낄 수 있으며 마다가스카르산 바닐라 빈이 첨가되어 부드럽고 깊은 맛을 자랑한다. 가격은 6만원이다.

웨스틴 조선 서울에서는 케이크 2종을 4일부터 오는 14일까지 선보인다. 3일 전 사전 예약 필수다.

‘실루엣 레이디 케이크’는 분홍색 크림으로 장식한 드레스를 입고 있는 여성의 모습을 실루엣으로 표현한 케이크로 수줍은 마음을 고백해 줄 사랑의 메신저를 표현했다. 마스카포네 바닐라 크림, 헤이즐넛 초코 크림 등 3가지 종류를 섞어 만든 크림을 초콜릿 시트에 발라 고급스러운 달콤함을 느낄 수 있다. 가격은 10만원이다.

‘로즈 하트 케이크’는 장미꽃으로 수놓고 금가루로 장식해 고급스러움을 더했다. 속은 크림치즈 크림을 발랐고 조선델리의 대표 케이크인 레드 벨벳에 생크림을 감싸 훨씬 부드러운 풍미를 느낄 수 있다. 가격은 10만원이다.

웨스틴 조선 부산은 오는 11일부터 다음달 14일까지 생크림과 생딸기를 층층이 쌓아 올린 딸기 생크림 케이크를 화이트 초콜릿 박스에 담아 완성한 ‘스윗 러브’ 케이크를 선보인다. 가격은 6만원(세금 포함)이다.

그랜드 조선 제주에서는 수제 하트 마카롱이 가득 담긴 ‘풀 오브 러브’ 케이크를 선보인다. 가격은 6만 8000원(세금 포함)이다.

포포인츠 바이 쉐라톤 조선 명동은 밸런타인데이 당일까지 이용 가능한 ‘로맨틱 홀리데이’ 패키지를 준비했다. 슈페리어 객실 1박과 레드 와인 1병, 파베 생초콜릿 1상자를 제공하며 가격은 11만 2750원부터(세금 포함)다.

그랜드 조선 부산에서는 바다를 바라보며 빙수와 칵테일을 즐길 수 있는 ‘스타리 나잇 나잇’ 패키지를 다음달 31일까지 선보인다. 객실 1박과 꽁빠니 드 프로방스 어메니티와 함께 라운지 바 미니 빙수와 다양한 영화를 모티브로 한 칵테일 2잔을 1박당 1회 제공한다. 패키지 이용 가격은 디럭스 객실 기준 28만원부터(세금 별도)다.

다양한 식음프로모션도 선보였다. 부티크 호텔 레스케이프의 마크다모르 바에서는 총 5종의 스페셜 칵테일을 오는 7일부터 다음달 31일까지 선보인다.

5종은 석류와 코코넛 워터가 들어간 ‘로즈 오브 러브’, 보드카와 딸기, 아몬드, 라임으로 맛을 낸 ‘러브 리퍼블릭’, 아메리칸 위스키와 민트, 카카오, 크림을 넣어 만든 ‘비 마이 발렌타인’, 데낄라와 수박, 패션후르츠가 담긴 ‘키스 더 발렌타인’, 그리고 진, 자몽, 엘더플라워, 탄산수를 넣은 ‘아모르 아모르’다. 가격은 2만 9000원이며 키스 더 발렌타인, 아모르 아모르는 무알콜 칵테일 요청 시 변경 가능하다.

포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울 명동의 뷔페 레스토랑 에볼루션에서는 당일 방문 고객 대상으로 스페셜 디너를 선보인다. 3종류의 전채요리, 밤 수프, 안심 스테이크, 디저트, 커피 또는 티 그리고 레드 와인과 스파클링 와인이 각 1잔씩 제공되며 2인 15만원(세금 포함)으로 이용할 수 있다. 창가좌석은 예약순서에 따라 배정되고 선착순 30팀만 예약을 받는다.

또한, 포포인츠 바이 쉐라톤 조선 명동과 포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울역에서는 스페셜 칵테일 5종과 플래터 구성의 ‘러브 바이츠’를 선보인다. 서울역은 오는 11일부터 14일까지, 명동은 11일부터 13일까지 진행된다.

스페셜 칵테일 5종은 피나콜라다, 진토닉, 애플 마티니, 샹그리아, 신데렐라(논알콜)다. 플래터에는 핑거푸드와 초콜릿이 제공된다. 금액은 5만원(세금포함)이다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr