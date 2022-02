동아제약, 동아쏘시오그룹 후원 골프선수 레슨 영상 유튜브 업로드

박상현·이동민·함정우 프로골퍼 노하우 담아

[아시아경제 이관주 기자] 동아제약은 동아쏘시오그룹이 후원하는 골프 선수 3명의 원포인트 레슨이 담긴 영상을 자사 공식 유튜브 채널에 업로드했다고 4일 밝혔다.

동아제약은 박상현(39) 선수를, 동아오츠카에서는 이동민(37), 함정우(28) 선수를 후원하고 있다.

이번 영상은 지난해 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 대회에서 3명의 선수가 모두 우승한 것을 기념해 제작됐다. 박상현은 우성종합건설 아라미르CC 부산경남오픈·DGB금융그룹 어바인 오픈에서, 이동민은 데상트코리아 먼싱웨어 매치플레이에서, 함정우는 최경주 인비테이셔널에서 우승했다.

‘동아제약 3인3색 골프 토크쇼’ 제목의 영상에서 막내 함정우 프로가 드라이버 레슨으로 포문을 연다. 함정우 프로는 드라이버 슬라이스를 방지하기 위해서는 어드레스부터 잘 서야 한다고 강조한다. 이어 이동민 프로가 우드를 정확하게 치기 위한 노하우를 알려준다. 마지막으로 맏형 박상현 프로가 웨지 거리 맞추는 비법을 소개한다.

이외에도 젤리, 밴드, 이온음료, 선스틱 등 3명의 프로골퍼가 골프백에 무엇을 넣고 다니는지도 공개된다. 자세한 내용은 유튜브 ‘동아제약 OFFICIAL’에서 확인할 수 있다. 동아제약 관계자는 “영상을 통해 프로들의 끈끈한 우정과 함께 골프 실력만큼 재치있는 입담도 확인할 수 있다”며 “골프에 대한 관심이 높아지는 가운데 이번 영상이 골프 궁금증을 해소하는데 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠다”고 말했다.

한편 박상현, 이동민, 함정우 선수는 지난해 동아쏘시오그룹과 함께 소아암 어린이 치료를 위해 한국백혈병어린이재단에 기부금을 전달하며 선한 영향력을 전파했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr