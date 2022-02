생활맥주, 가맹점주 격려 설맞이 선물세트 증정

[아시아경제 문혜원 기자] 생활맥주는 가맹점들을 격려하기 위해 2022년 설맞이 선물세트를 전달했다고 4일 밝혔다.

선물세는 이달부터 TV에서 방영되는 생활맥주 브랜드 애니메이션 CF의 일러스트를 활용해 한정 제작된 브랜드 굿즈로 구성됐다. 임상진 생활맥주 대표가 감사의 마음을 담아 직접 작성한 메시지 카드를 동봉했다.

임 대표는 메시지를 통해 “지난해 우리의 일상은 잠시 멈췄지만 생활맥주와 함께 어려운 시기를 꿋꿋이 이겨내 주신 분들께 깊은 감사의 인사를 올린다”며 “올해 흑호랑이의 해를 맞이하면서 우리 모두 마스크를 벗어도 되고 자유롭게 맥주 한잔 기울이는 평범하고 소중한 일상을 되찾는 해가 되길 기원한다”고 말했다.

올해 프랜차이즈 창립 8주년을 맞이하는 생활맥주는 2014년 여의도 1호점을 오픈한 이후 현재 전국에 200여개의 매장을 운영 중이며, 26개의 직영점을 함께 운영하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr