[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일

[아시아경제 이정윤 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 동아지질 동아지질 028100 | 코스피 증권정보 현재가 17,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,000 2022.02.04 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-18일동아지질, 176억 규모 건설공사 장비 임대계약모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close =남광토건과 461억원 규모 DCM공사 계약을 체결

◆ 하나투어 하나투어 039130 | 코스피 증권정보 현재가 70,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 68,300 2022.02.04 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 "나가야 회복되는데"…고전 계속되는 여행업종코스피 3000 유지.. 선물·옵션 동시만기 여파 주목[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close =김진국, 송미선 각자대표 체제에서 송미선 단독 대표이사로 변경

◆ 인천도시가스 인천도시가스 034590 | 코스피 증권정보 현재가 26,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,100 2022.02.04 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 인천도시가스, 주당 1250원 현금배당 결정인천도시가스, 도시가스 테마 상승세에 7.47% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-3일 close =지난해 연결기준 영업이익 전년대비 70.3% 감소한 32억37만원

◆ STX STX 011810 | 코스피 증권정보 현재가 3,880 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,780 2022.02.04 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-2일STX, 자회사에 50억 규모 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-21일 close =종속회사인 STX마린서비스 탱커 선박 2척을 NORDEN ASSET MANAGEMENT에 처분

◆ KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 31,250 2022.02.04 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 KT, 러시아 최대 의료클리닉과 건강검진센터 구축 협력"KT 목표주가 4만4000원‥케이뱅크·밀리의 서재 IPO 기대감"중처법 시행일…KT, 구현모·박종욱 각자대표 체제 전환(종합) close =구현모 대표 외 9명 대한 업무상 횡령 혐의 약식기소에 대해 서울중앙지법 약식명령

◆ 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 49,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 47,850 2022.02.04 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 현대중공업지주 "현대오일뱅크, 지난해 영업익 1조1424억…흑자전환"코스피 4Q 실적 전망치 하향…한달 전보다 6.3%↓[종목속으로] 현대중공업에 부는 수주 '훈풍' close =자회사인 현대오일뱅크가 현대오일 싱가포르와 정유 제품 공급계약 체결

◆ 현대코퍼레이션 현대코퍼레이션 011760 | 코스피 증권정보 현재가 16,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,600 2022.02.04 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"현대코퍼레이션 실적 정상화 궤도…물류비 영향 제한적"현대코퍼레이션, 계열사에 589억원 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일 close =지난해 연결기준 영업이익 전년대비 5.5% 증가한 350억6990만원

◆ 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 33,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,450 2022.02.04 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “한전KPS, 올해 노무비 부담 완화 기대”한전KPS, 포스코로부터 380억 규모 공사 수주[클릭 e종목] "한전KPS, 막연한 원전수주보단 배당수익률 노려야" close =인도 Hindustan Zinc와 630억원 규모 인도 찬드리아 화력 O&M 계약 공시

◆ 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 16,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,650 2022.02.04 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 라임 펀드 불완전 판매 증권사, 관련자 '중징계'증시한파에 얼어붙은 증권주...'메리츠'만 봄이네코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수 close =지난해 연결기준 영업이익 전년대비 274.4% 증가한 8955억9294만원

◆ 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 16,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,650 2022.02.04 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 라임 펀드 불완전 판매 증권사, 관련자 '중징계'증시한파에 얼어붙은 증권주...'메리츠'만 봄이네코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수 close =캘리포니아법원이 선임한 관리인이 파생결합증권(DLS) 관련 사해행위로 인한 반환 청구 소송 제기

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr