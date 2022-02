전국 18개 사립 박물관·미술관의 특별한 이야기, 온라인서 본다

사립박물관·미술관 온라인콘텐츠 제작 지원 사업 결과물 330건 공개

[아시아경제 김희윤 기자] 문화체육관광부는 국립박물관문화재단과 함께 추진한 '2021년 사립박물관·미술관 온라인콘텐츠 제작 지원 사업' 결과물 330건을 공개한다고 3일 밝혔다.

문체부는 코로나19 상황에서 비대면 콘텐츠 수요가 높아짐에 따라 박물관·미술관의 온라인콘텐츠 경쟁력을 높이고 장기휴관으로 운영이 어려워진 사립박물관·미술관 지원을 위해 지난해부터 '사립박물관·미술관 온라인콘텐츠 제작 지원 사업'을 추진하고 있다.

지난해 공모로 선정된 18개 사립박물관·미술관은 각 기관의 고유목적과 정체성을 토대로 차별화된 다양한 콘텐츠들을 기획했다. 특히 문체부는 첫 도입 사업인 만큼 사업계획 단계부터 전문가 컨설팅을 제공해 각 기관의 온라인콘텐츠 기획·운영 역량을 더욱 높였다고 설명했다.

이번에 공개하는 온라인콘텐츠는 전시 기획 과정을 참신하게 담은 연속물부터 애니메이션 콘텐츠, 가상현실 콘텐츠 등 총 330건이다.

대표적인 콘텐츠로 교동미술관의 '아트-잇(Art-it)'은 지역 기반 명장들과 신진 예술가의 협업으로 지역 문화예술 교류의 장을 마련했다.

블루메미술관의 비대면 기획 '테이블' 시리즈는 미술관이 가진 정원(庭園) 문화라는 콘텐츠를 전시하고, 이를 글자와 음악, 영상 등으로 풀어냈다.

영암곤충박물관은 곤충을 기르는 방법부터 곤충을 채집해 박물관에 전시하는 과정 등을 담은 연속물 콘텐츠를 제작했다.

올해 사업 공모는 오는 7일까지 신청 서류를 접수한다. 자세한 사항은 한국박물관협회 누리집에서 확인할 수 있다.

문체부 관계자는 "올해부터는 콘텐츠 홍보와 활용 분야에 대한 상담을 강화하고 전년도 우수 참여관도 상담 과정에 참여할 수 있도록 독려해 각 기관의 온라인콘텐츠 기획·운영 역량을 높이는 다양한 비법 등을 공유할 계획"이라며 "또 확장 가능성이 큰 콘텐츠를 제작할 수 있도록 세심하게 지원하겠다"고 말했다.

