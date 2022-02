수도권매립지서 30년간 쓰레기 1억5천만t 처리…서울시 55%

경기 28.5%, 인천 16.5%…건설폐기물 39.3% '최다'

[아시아경제 박혜숙 기자] 지난 30년간 수도권매립지에서 처리된 폐기물이 1억5871만t에 달한 것으로 나타났다.

3일 수도권매립지관리공사에 따르면 시·도별 반입 비율은 서울시가 55%(8729만t)로 가장 많고 경기도 28.5%(4528만t), 인천시 16.5%(2613만t)다.

종류별로는 건설폐기물이 39.3%(6246만t)로 가장 많이 반입됐다. 이어 생활폐기물 35.9%(5706만t), 기타 사업장 폐기물 17.1%(2709만t), 하수 슬러지 5%(799만t), 음식물 폐수 2.6%(410만t) 순이다.

30년간의 폐기물 반입량을 연도별 인구 대비 1인당 반입량으로 계산한 시·도별 비율은 인천 336㎏(42.4%), 서울 281㎏(35.5%), 경기 175㎏(22.1%) 순이다.

수도권매립지에 쓰레기가 처음 반입된 날은 1992년 2월 10일로 당시 경기지역 생활폐기물이 들어왔다. 같은 해 6월 산업폐기물, 8월 하수·정수 슬러지, 11월에는 서울·인천 지역 생활폐기물이 반입되기 시작했다.

수도권매립지관리공사 관계자는 "인천시가 영흥도에 추진중인 신규 폐기물매립지에는 생활폐기물(28.5%)의 소각재만 매립할 예정"이라며 "수도권매립지 반입 폐기물의 71.5%를 차지하는 건설폐기물(43.3%)과 기타 사업장 폐기물(19.5%), 하수 슬러지(4.7%), 음식물폐수(4.0%)도 처리 계획이 필요하다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr