[아시아경제 김대현 기자] 이명박 전 대통령이 서울대병원에 재입원했다. 지병 진료를 위해 입원했다가 퇴원한 지 6일 만이다.

3일 오후 법무부에 따르면 이 전 대통령은 이날 지병 관련 추가검사 및 진료를 위해 서울대병원에 재입원했다. 입원 중 병원 측 소견에 따라 검사 및 진료가 진행될 예정이다.

앞서 이 전 대통령은 지난달 17일 서울 종로구 서울대병원에 입원해 지병 진료를 위한 정밀 검사를 받았다가 28일 의료진 소견에 따라 퇴원한 뒤 안양교도소에 복귀했다.

이 전 대통령은 당뇨를 비롯한 지병으로 병원 치료를 받아왔고, 지난해도 3차례 병원에 방문했다. 그는 현재 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등 혐의로 징역 17년과 벌금 130억원, 추징금 57억8000만원의 형을 확정받아 복역 중이다.

