한동훈 "김건희로부터 부탁·지시 받은 적 없어…송영길에 법적 조치"

[아시아경제 김형민 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보의 배우자 김건희씨와 한동훈 검사장이 수사 중인 사안과 관련해 수 차례 통화했다며 송영길 더불어민주당 대표가 제기한 의혹에 대해 한 검사장이 "허위사실"이라며 법적 조치를 예고했다.

한 검사장은 3일 입장문을 내 "김건희씨로부터 어떤 부탁이든 지시든 받은 사실이 없다"며 "송 대표는 어떤 내용인지 근거 제시도 못 하고 할 수도 없다. 그런 사실이 없기 때문"이라고 밝혔다.

이어 "송 대표는 조국씨 부인 정경심씨와 수시로 통화하고 불법적인 아들 인턴 부탁까지 들어준 것이 공개재판에서 유죄판결로 확인된 최강욱씨에 대해서는 정작 한 번도 이상하다는 말을 한 적이 없다"고 강조했다.

송 대표는 전날 JTBC 뉴스룸에 나가 김건희씨를 언급하며 "검찰총장의 부인이라는 이유로 한동훈 검사장에게 지난 '검언유착'(채널A사건) 당시 4개월 간 9차례 전화하고 332차례 카카오톡을 주고받은 자체가 심각한 문제"라고 말했다.

"개인 신분을 떠나, 검찰총장의 부인이 검사장을 자신의 부하처럼 명령하고 지시하는 관계라면 심각한 문제"라고도 지적했다.

한 검사장은 "송 대표가 '가정법'으로 말했으니 괜찮은 거 아니냐고 옹호하는 분들도 있던데 방송에서 어떤 유명인을 특정해서 '성매매를 저질렀다면 심각한 문제'라고 가정법으로 말하면 괜찮은 건지 묻고 싶다"고 했다.

