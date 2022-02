CJ올리브영, ‘2022 코리아그랜드세일’ 동참…“할인 행사·SNS 이벤트”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 문화체육관광부와 한국방문위원회가 주최·주관하는 ‘2022 코리아그랜드세일’에 동참한다고 3일 밝혔다. 코리아그랜드세일은 관광, 한류, 쇼핑이 융복합된 외국인 대상 쇼핑문화관광축제다.

올리브영은 오는 14일까지 'K-뷰티 허브' 글로벌몰에서 다양한 할인 행사를 진행한다. 글로벌몰은 해외 150여 개국 소비자가 현지에서 1만개가 넘는 한국 화장품을 구매할 수 있는 역직구 플랫폼이다. 행사 기간 구매 금액에 따라 최대 15% 할인 가능한 코리아그랜드세일 기념 특별 쿠폰을 제공한다. 결제 단계에서 쿠폰 번호를 입력하면 자동 적용되며 매일 1000명까지 사용할 수 있다.

한국방문위원회의 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고, 올리브영 글로벌 계정 이벤트 게시글에 친구를 소환하면 추첨을 통해 총 20명에게 20% 추가 할인 쿠폰을 지급한다.

올리브영 관계자는 “전 세계적으로 불고 있는 K-콘텐츠 열풍을 이어가고, 침체된 경기에 활력을 불어넣기 위해 뷰티 전문 플랫폼으로는 유일하게 2022 코리아그랜드세일에 함께하게 됐다”며 “글로벌몰을 통해 외국인 고객에게 한국 화장품을 소개하는 동시에 국내 중소기업의 수출 지원에도 앞장설 것”이라고 말했다.

