신세계L&B, '에반 윌리엄스 하이볼잔 패키지' 출시… 8000개 한정

이마트 트레이더스서 8천개 한정 판매… 3만1980원

[아시아경제 구은모 기자] 신세계그룹의 주류유통전문기업 신세계L&B가 ‘에반 윌리엄스 블랙’ 1리터 제품과 하이볼 전용잔으로 구성된 ‘에반 윌리엄스 블랙 하이볼잔 패키지’를 출시하고 이마트 트레이더스에서 8000개 한정 수량 판매한다고 3일 밝혔다. 가격은 개별제품 판매가와 동일한 3만1980원이다.

신세계L&B는 지난해 11월 세계에서 두 번째로 많이 팔리는 버번 위스키 브랜드 ‘에반 윌리엄스’를 선보였다. 대표 제품인 에반 윌리엄스 블랙은 일명 ‘알성비(알코올 성분 비율)’와 ‘가성비(가격 대비 성능)’가 뛰어나 위스키 커뮤니티 등에서는 ‘쟁잇템(쟁이는 아이템)’으로 입소문을 타고 있다.

신세계L&B 관계자는 “에반 윌리엄스 블랙 1리터 제품의 누적 판매량이 출시 약 3개월 만에 2만6000병을 넘었다”며 “에반 윌리엄스 하이볼로 버번 위스키의 진한 풍미와 탄산의 청량감을 동시에 즐겨 보시길 바란다”고 말했다.

