전기차 '르노 조에' 이달에 사면 최대 300만원 혜택

[아시아경제 성기호 기자] 이달에 전기차 르노 조에를 구매하면 최대 300만원의 구매 혜택이 제공된다.

르노삼성자동차가 신차 구매 고객들에게 주력 인기 모델들에 대한 빠른 출고를 자신하며, 2월 할인 혜택을 준비했다고 3일 밝혔다.

QM6는 편의사양, 용품, 보증연장 구입 지원비가 트림별로 세분화됐다. 가솔린 모델 QM6 GDe는 프리미에르 150만원, RE 시그니처 130만원, LE 시그니처 100만원을 각각 지원받을 수 있다. 국내 유일 LPG 스포츠유틸리티차(SUV)인 QM6 LPe는 최고급 트림인 프리미에르 트림은 50만원, RE 시그니처와 LE 시그니처에는 각각 30만원과 20만원 혜택을 적용한다. 할부 구매 시에는 최대 36개월까지 고객이 원하는 만큼 무이자 할부 기간을 설정할 수 있는 ‘마이웨이’ 프로그램도 이용 가능하다.

도심형 전기차 르노 조에는 최대 300만원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 새해맞이 100만원의 특별 가격 할인과 함께, 현금 구매 고객에게는 100만원 추가 할인과 선불 충전카드 50만원을 지원한다. 공무원, 교직원, 국가유공자, 장애인, 다자녀가구의 경우 50만원의 특별 할인까지 더 받을 수 있다.

장기간 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인을 위한 르노 마스터 특별 프로모션도 계속된다. 르노 마스터 15인승 버스 구매 시 적용되는 ‘바이(Bye) 코로나19, 바이 뉴 마스터 버스 15인승 특별 혜택’은 우선 각종 세금을 지원하기 위해 7% 할인(약 330만원)을 제공한다.

승객석 램프 메인 스위치(off기능)를 무상 제공하고 종교단체나 학교·학원, 식음업종에서 차량을 구매할 경우 50만원을 추가 할인해준다. 마스터 15인승 버스의 2월 최대 구매 혜택은 385만원에 달한다. 6개월간 이자만 내는 거치 기간을 포함한 최대 66개월의 할부 프로그램도 이용 가능하다.

단거리 시티 커뮤터에게 인기가 높은 초소형 전기차 트위지도 50만원의 현금 할인이 적용되며 60개월 무이자 할부 프로그램도 이용할 수 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr