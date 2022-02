[아시아경제 문혜원 기자] 서민음식으로 사랑을 받는 칼국수마저 한 그릇에 1만원에 팔리는 시대가 왔다.

3일 업계에 따르면 명동교자는 지난 1일 칼국수를 비롯한 비빔국수, 만두 등 전 메뉴의 가격을 1000원 인상했다. 이는 2019년 2월 1000원 가격을 올린데 이어 3년만의 가격 인상이다.

칼국수와 비빔국수는 기존 9000원에서 1만원으로, 만두와 콩국수는 1만원에서 1만1000원으로 각각 올랐다.

명동교자 측은 "원재료비와 인건비 등 각종 비용 상승에 따른 조치"라고 설명했다.

