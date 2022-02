[클릭 e종목] '어닝쇼크' SK이노베이션, 목표주가 하향

[아시아경제 황준호 기자] 신영증권은 지난해 4분기 어닝 쇼크를 기록한 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 1,507,157 전일가 215,500 2022.01.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "SK이노 목표주가 35만‥SK온 가치 재평가""'7兆 프로젝트' 시설 준공" "무배당 안건 부결"…주주 달래기 나선 정유사브렌트유 90弗 노크…"지나치게 들쭉날쭉 않으면 호재" close 의 목표주가를 3일 하향 조정했다.

지난해 4분기 SK이노베이션은 473억원 규모 영업적자를 기록해 시장 기대치인 영업이익 5560억원을 크게 하회했다.

화학과 배터리사업 실적이 부진했으며 일회성 비용이 컸다. 일회성비용은 배터리/소재사업의 외형 확대에 따른 비용 증가 600억원, 유류세 감면에 따른 비용 800억원, 임직원에 대한 자사주 상여 1700억원이 반영됐다.

전사 기타비용은 총 5980억원(정유 2830억원, 화학 1000억원, 윤활유 380억원, 배터리 1040억원, 소재 730억원)으로 위에 언급된 비용을 제외하면 약 3000억원이 추가 발생했다. 대부분은 성과금 등의 영향이 컸다.

SK이노베이션은 내년 목표도 하향 조정했다. 올해 매출액 목표는 6조원 중반을 유지했으나, 영업이익 목표치는 4분기 흑자 전환으로 잡았다. 신영증권은 수주잔고가 지난해 1분기 600GWh에서 같은 해 3분기 1600GWh로 크게 늘면서, 초기 고정비 증가에 따른 불가피한 성장통으로 분석했다.

이지연 신영증권 연구원은 "목표주가는 올해 추정치 하향으로 기존 35만원에서 33만원으로 하향하나, 배터리 사업 가치 성장으로 올해 영업이익은 전년 대비 39% 성장 가능할 것"이라고 전망했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr