신세계百, 본점서 '장 디자인 아트' 행사…미술품 전시·판매

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 다음달 2일까지 본점에서 미술품과 오브제 상품을 전시·판매하는 '장 디자인 아트' 행사를 연다고 3일 밝혔다.

이번 전시회는 미술 작품과 함께 공간 맞춤형 아트 오브제를 모은 것이 특징이다. 삶의 긴 여정에서 찾아가는 나만의 한 조각의 퍼즐이란 주제로 국내외 유명 작가 17인의 작품을 모았다. 작품 가격은 120만원대부터 3000만원대까지 다양하다. 세계적인 작가 다니엘 야삼부터 박선기, 백윤조, 손현욱 등 현재 활발히 활동 중인 작가의 작품을 만날 수 있다.

대표적으로 전 세계에 77점밖에 없는 다니엘 아샴의 블랙 브로큰미러를 단독으로 선보인다. 손현욱 작가의 숨겨진 31개의 사랑과 지희킴 작가의 더 리절트, 백윤조 작가의 스마일 로드 등도 전시된다. 이달 4일부터 28일까지는 본관 4층과 신관 3층 연결통로에서 박태운, 키미작 등 국내 신진작가의 미술품과 이탈리아 브랜드 셀레티의 오브제 아이템을 함께 선보인다.

신세계백화점 관계자는 "백화점을 찾는 고객들을 위해 아트와 어울리는 오브제 상품을 함께 소개하는 행사를 준비했다"며 "다양한 라이프스타일에 맞춰 차별화된 쇼핑 공간을 선보이도록 노력하겠다"고 말했다.

