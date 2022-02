[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 1일 설을 맞아 국민들께 세배하는 사진을 공개했다.

이날 고향인 경북 안동을 찾은 이 후보는 페이스북에서 "제가 나고 자란 곳, 제 아내의 관향(안동김씨) 안동의 전통가옥에서 임인년 새해를 맞았다"며 "부모님 산소에 가기 전 먼저 국민께 세배 드리고, 저희 부부도 세배 했다"고 적었다.

이와 함께 이 후보는 김씨와 한복 입고 세배 하는 사진도 올렸다.

이 후보는 이날 경북 봉화 선산의 부모님 산소에서 성묘한 뒤 안동김씨와 경주이씨 화수회 사무실을 순차적으로 찾아가 종친회 인사를 할 예정이다.

