미스 USA 우승 흑인 여성 사망…"전 세계 사람들에 영감이 됐다" 애도

[아시아경제 황수미 기자] 2019년 미스 USA 선발대회를 우승한 흑인 여성이 극단적 선택으로 추정되는 투신으로 숨졌다.

30일(현지 시각) 뉴욕포스트에 따르면 체슬리 크리스트(30)는 이날 오전 뉴욕 맨해튼의 한 60층 아파트에서 숨진 채 발견됐다.

체슬리는 이 건물 9층에 살고 있었으며 그가 마지막으로 목격된 위치는 29층 테라스인 것으로 전해졌다.

그는 사망 직전 인스타그램에 눈을 감고 있는 자신의 사진과 함께 "오늘이 당신에게 휴식과 평화를 가져다주기를"이라는 문구를 적어 올렸다.

외신에 따르면 체슬리는 '모든 걸 어머니에게 맡기고 싶다'는 내용의 메모를 남겼으나 극단적 선택의 동기는 알려지지 않았다.

경찰은 크리스트가 극단적 선택을 했을 개연성이 높다고 보고 있다면서도 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

유족은 성명을 내고 "절망적이고 큰 슬픔 속에서, 많은 사랑을 받았던 체슬리의 부고를 공유한다"고 했다.

그러면서 "체슬리가 보여준 빛과 아름다움, 강인함은 전 세계 사람들에 영감이 됐다"고 애도했다

체슬리는 2019년 미스 USA 선발대회에 참가해 우승했다. 이 대회에서 흑인 여성이 왕관을 쓴 것은 1990년 이후 약 30년 만에 처음이었다.

당시 그는 노스캐롤라이나주 변호사 출신으로 재소자들에 무료 법률 봉사를 해온 것으로 알려져 주목받았다.

아울러 체슬리가 미스 USA 1위에 오르면서 '2019 미스 틴 USA', '2019 미스 아메리카' 등 미국의 3대 미인대회 우승자가 모두 흑인 여성이라는 최초의 기록을 쓴 점도 조명을 받았다.

