예산 산란계·김제 종오리 농장 AI 의심축 발생

[아시아경제 세종=김혜원 기자] 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부는 30일 전북 김제 종오리 농장과 충남 예산의 산란계 농장에서 고병원성 AI 의심 사례가 발생했다고 밝혔다.

고병원성 여부는 1∼3일 이후 판별될 예정이다. 김제 종오리 농장은 종오리 8000마리를, 반경 1km 이내 가금 농가에서는 15만7000마리를 사육 중이다.

예산의 산란계 농장은 닭 약 72만마리를 사육하고 있으며, 반경 500m 이내 다른 가금 농가는 없다.

방역당국은 의심 사례가 확인된 즉시 초동 대응팀을 투입해 농장 출입 통제, 예방적 살처분, 역학조사 등 선제적 방역 조치를 하고 있다.

중수본 관계자는 "최근 고병원성 AI가 가금 농장과 야생 조류에서 연이어 발생한 만큼 차단을 위해 농가와 관계 기관이 총력을 다해야 한다"며 "가금 농가에서는 설 연휴 기간에도 긴장을 늦추지 말고 농장 4단계 소독 등 방역 수칙을 준수해 달라"고 전했다.

농장에서는 폐사 증가, 산란율, 사료 섭취량, 활동성 저하 등 의심 증상을 면밀히 관찰해 이상이 있는 경우 즉시 방역 당국으로 신고할 것을 당부했다.

세종=김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr