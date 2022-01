서울 신규 확진 4185명…이틀 연속 4000명대

[아시아경제 정현진 기자] 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 이틀 연속 4000명대를 기록했다.

서울시는 29일 하루 동안 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자 수가 4185명으로 집계됐다고 30일 밝혔다. 하루 전인 지난 28일(4199명)보다는 14명 줄었지만 4000명대를 이틀동안 유지했다.

서울의 하루 확진자 수는 지난달 14일 3165명으로 역대 최다 기록을 세운 뒤 점차 감소해 이달 들어 700명대까지 줄었다. 하지만 지난 18일 1000명대로 올라섰고 25일부터는 3000명대로 치솟은 뒤 28일 처음으로 4000명을 넘어섰다.

신규 확진자 중 국내 발생은 4157명, 해외 유입은 28명이었다. 연령대별 확진자 비중은 20대(27.1%), 30대(17.1%), 10대(17.0%), 40대(14.0%) 순이었다.

하루 검사 인원은 24일 11만명대로 뛰어오른 뒤 28일 15만422명까지 늘었으나 설 연휴 첫날인 29일 9만5592명으로 줄었다. 확진율(전날 검사 인원 대비 당일 확진자 비율)은 27일 3.2%, 28일 3.0%, 29일 2.8%로 떨어지는 모습을 보이고 있다.

이날 0시 기준 서울의 누적 확진자 수는 27만3132명, 사망자는 누적 2179명이다.

