"현산, 공법변경 구조검토 요구 묵살"…경찰, 감리 진술 확보

재래식 거푸집→특수 거푸집 공법 변경 요청 자료 "못 받아"



3개 층 동바리 미설치엔 "확인 안 한 책임" 혐의 인정

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서구 화정아이파크 붕괴 사고와 관련해 현산 측이 감리의 공법 변경에 대한 구조 검토 요구를 무시한 정황이 나왔다.

광주 서구 신축아파트 붕괴사고 수사본부(광주경찰청)는 지난 27일 감리 2명에 대한 조사를 진행했다고 28일 밝혔다.

이들 감리는 '현산 측이 사고의 시작 점인 39층 슬래브 공법 변경에 대한 구조 검토 요청을 현산 측이 묵살했다'는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

현산과 철근콘크리트 하청업체는 39층 슬래브 타설 공법을 최초 재래식 거푸집 설치 방식으로 하기로 했다가, 지지대 설치를 최소화할 수 있는 '데크 플레이트'(특수 거푸집)를 활용한 공법(무지보 공법)으로 변경했다.

감리는 공법 변경이 설계변경에 해당한다고 판단, 구조검토를 거쳐야 한다고 자료 제출을 현산 측에 요구했지만 "자료를 끝내 받지 못했다"고 진술했다.

국가건설기준센터의 표준시방서를 보면 층 이상의 건축물의 경우 콘크리트 타설 작업을 할 때 그 아래 3개층에 지지대 역할을 하는 동바리를 설치하도록 돼 있다.

이 규정을 어기고 동바리를 철거한 것에 대해선 "확인을 안 한 책임이 있다"고 혐의를 인정했다.

현재 경찰은 사고 원인으로 동바리 철수와 역보('┴'자형 수벽) 무단 설치에 주목하고 있다.

39층 아래 층인 PIT(배관 등 설비 층)에는 데크 플레이트를 받치는 역보 7개가 설치돼는데 무게는 40~50t은 넘을 것으로 추정된다. 역보가 하중을 버티지 못하고 깨지면서 충격을 준 것인지는 조사가 더 필요한 것으로 전해진다.

원인 분석은 향후 국립과학수사연구원과 국토교통부 건설사고조사위원회를 거친다.

경찰은 이날 현산 측 전·현직 현장소장과 하청업체 현장소장을 다시 불러 그동안 수사 결과를 토대로 과실 여부를 집중적으로 추궁할 예정이다.

지금까지 이 사건 형사 입건자는 총 11명이며, 이 중 현산 관계자는 현장소장, 공사부장, 안전관리 책임자급 직원 4명이다. 나머지는 하청업체 현장소장 1명, 감리 3명 등과 계약 비위 관련 혐의로 입건된 하청업체 대표 1명이다.

이들은 신축 아파트 공사 현장과 관련해 주의 의무를 위반해 사상자를 발생케한 혐의 등을 받는다.

불법 재하도급 혐의로 전날 소환조사 예정이었던 하청업체 대표는 변호사 선임 등을 이유로 소환 일정이 잠정 연기됐다.

한편 사고는 지난 11일 오후 3시 46분쯤 아파트 신축 공사 현장에서 201동 건물의 23~38층 외벽 등이 무너져내려 발생했다.

이로 인해 작업자 3명이 사망하고, 3명이 연락 두절됐다. 이들은 붕괴한 건물의 28∼34층에서 창호, 소방설비 공사 등을 맡았던 것으로 추정된다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr