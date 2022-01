美 "러시아, 우크라 침공하면 독일 잇는 가스관 절대 가동 못할 것"

러시아에 강력 경고…독일도 거들어

바이든 美 대통령, 카타르 군주도 만나 대응방안 논의 전망

[아시아경제 이민우 기자] 러시아가 우크라이나를 침공한다면 러시아와 독일을 잇는 가스관을 절대 가동시키지 못할 것이라고 미국 정부가 경고했다.

26일(현지시간) 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 미국 공영 라디오 NPR에 나와 "러시아가 어떤 방식으로든 우크라이나를 침공하면 독일을 잇는 가스관 '노르트 스트림-2'는 한 치도 나아가지 못할 것"이라며 "이를 위해 독일과 협력하겠다"고 밝혔다.

에밀리 하버 주미 독일 대사도 거들었다. 그는 이날 트위터를 통해 "러시아가 에너지를 무기로 사용하거나 우크라이나를 침공한다면 갑비싼 대가를 치러야 할 것"이라며 "미국과 독일은 이미 지난해 여름 이런 입장을 함께 밝힌 바 있다"고 경고했다.

올라프 숄츠 독일 총리와 안나레나 배어복 독일 외무장관도 "노르트 스트림-2를 포함해 모든 것을 (제재 대상으로) 고려하고 있다"고 전했다.

노르트 스트림-2는 발트해 바닥에 건설된 1200여㎞ 길이의 가스관이다. 노르트 스트림-2가 가동하면 러시아에서 독일로 직접 보내는 천연가스 수송량이 지금의 배로 늘어난다.

하지만 이 가스관으로 유럽이 러시아에 에너지를 크게 의존할 수 있다. 러시아와 유럽 간 천연가스관이 지나는 우크라이나의 통행료 수입도 끊길 수 있어 유럽을 분열시키는 프로젝트라는 우려가 나온다. 때문에 독일 당국은 지난 9월 가스관이 완공됐음에도 운영을 승인하지 않았다. 특히 최근 러시아의 우크라이나 침공 우려가 커지면서 유럽연합(EU) 내 '노르트 스트림-2' 개통 반대 의견이 늘어나고 있다.

러시아가 우크라이나를 침공함과 동시에 유럽에 대한 천연가스 공급을 중단할 수 있다는 우려도 있다. 유럽연합(EU) 집행위원회는 러시아발(發) 가스 공급 중단을 염두하고 대응책을 마련하기 위해 움직이고 있다.

카드리 심손 EU 에너지 담당 집행위원과 주제프 보렐 EU 외교안보정책 고위대표는 다음달 초 미·EU 에너지협의회에서 미국 등 다른 국가의 LNG로 이 문제를 해소하는 방안을 논의할 예정이다.

미국도 대책 마련에 나섰다. 영국 일간 가디언은 미국 고위 관리를 인용해 미국 정부가 비상계획을 준비하고 있다고 전했다. 그 중 하나로 조 바이든 대통령이 오는 30일 '세계 에너지 공급의 안정성 보장' 등의 의제로 셰이크 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 군주를 만날 것으로 전해졌다.

