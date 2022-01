노형욱 장관 "2025년까지 고령자복지주택 1만호 공급"

27일 서울 번동 영구임대주택 찾아 입주민 애로사항 청취·방역관리 강조

국토교통부는 노형욱 장관이 27일 설 명절을 앞두고 서울 번동 영구임대주택을 방문해 입주민들을 만나 애로사항을 듣고, 취약계층을 위한 주거지원 현황을 점검했다고 밝혔다.

서울 번동은 지난 1990년 우리나라 최초로 영구임대주택이 건설된 곳이다. 정부는 번동 영구임대주택에 올해 중 찾아가는 마이홈센터를 설치하고, 단지 내 유휴 공간에는 고령자복지주택을 증축하고, 노후 주택에는 그린리모델링이 시행할 예정이다.

노 장관은 "이 사업으로 입주민들은 주거복지 전문가와 함께 일자리 제공, 음식 나눔 등 다양한 주거복지서비스를 누리고, 전등·창호가 교체돼 관리비도 줄어들고, 부엌·화장실 등이 개선돼 거주여건도 대폭 향상될 것"이라고 말했다.

이어 그는 "번동과 같이 영구임대주택 대부분이 노후화된 현 시점에서, 노후 공공임대 그린리모델링 사업을 실시하여 18.6만호 임대주택의 에너지 성능을 향상시키고, 생활여건을 개선하겠다"고 덧붙였다.

또 노 장관은 "이와 함께 초고령사회를 대비해 임대주택과 사회복지시설을 함께 공급하는 고령자복지주택을 2025년까지 1만호 공급할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

아울러 그는 "설 명절을 앞둔 시점에서 주택시장은 안정 국면에 진입하고 있는데, 취약계층에 대한 현장맞춤형 주거복지도 강화되고, 방역도 빈틈없이 관리돼야 한다"고 말했다.

