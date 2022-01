금요일인 28일 전국의 아침기온이 영하로 떨어져 추운 날씨를 보이겠다.

아침 최저기온은 영하 12도에서 0도, 낮 최고기온은 1~9도 사이에 위치하겠다. 한파주의보가 내려진 경기북부와 강원내륙·산지, 충북북부, 경북북동산지는 아침기온이 영하 10도 밑으로 떨어질 전망이다.

주요도시 예상 최저(최고기온)은 서울 영하 6도(영상 3도), 인천 영하 5도(영상 1도), 대전 영하 6도(영상 5도), 광주 영하 2도(영상 5도), 대구 영하 3도(영상 7도), 울산 영하 1도(영상 9도), 부산 0도(영상 9도)다.

전남동부와 경상해안은 대기가 매우 건조하겠다. 미세먼지는 부산과 경남에서 '나쁨' 수준이고 다른 지역은 '좋음' 또는 '보통' 수준일 것으로 예상된다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr