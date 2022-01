전자레인지 조리만으로 즉석영양솥밥 즐길 수 있어

[아시아경제 송승윤 기자] CJ제일제당의 ‘햇반솥반’은 전자레인지 조리만으로 즐길 수 있는 즉석 영양 솥밥 브랜드다.

맨밥을 사 먹는 시대를 연 ‘햇반’과 밥의 품질을 높인 간편 대용식 ‘햇반컵반’에 이은 3세대 햇반이다. 제품은 ‘뿌리채소영양밥’ ‘버섯영양밥’ ‘통곡물밥’ ‘꿀약밥’ 등 모두 4종으로, 버섯·무·계피 등을 달여내 풍미를 더한 밥물에 버섯·연근·고구마·밤·호박씨와 같은 원물도 큼지막하게 담고 있다.

햇반솥반은 ‘신 무균밥 공정’이라는 혁신 기술이 있어 생산이 가능했다. 그간 곡물이나 버섯, 채소, 견과류 등은 쌀과 달리 미생물이 제품에 생존할 가능성이 높아 즉석밥으로 만들기 어려웠다. 하지만 CJ가 10년에 걸쳐 개발해 온 신 무균밥 공정을 통해 쌀 이외의 재료에 남아있을 수 있는 미생물을 모두 제거할 수 있어 솥밥을 햇반으로 제품화할 수 있었다.

CJ제일제당은 밥 짓는 과정에 수분 함량 및 열처리 최적화 기술을 적용, 원물의 식감과 밥의 찰기를 온전히 살릴 수 있게 했다. 이를 통해 솥밥 전문점이나 집에서 갓 지은 듯한 맛의 품질을 확보했다. 용기도 밥공기 형태로 만들어 취식 편의성을 높였다. 용기는 끓는 물에서도 성분과 외형이 변형되지 않고 환경호르몬이 나오지 않아 염려하지 않고 먹을 수 있다.

