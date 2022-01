현대바이오 "코로나경구제 주성분 '니클로사마이드' 오미크론에 강력한 효능"

국립보건연구원 세포실험 결과 공개

코로나19 대비 4분의 1 투약에도 'IC50 효능'

"렘데시비르 비교해 7배 더 효과적"

숙주인 세포 표적…저농도로 효력

[아시아경제 이관주 기자] 코로나19 치료제의 유력 후보물질 중 하나로 꼽히는 니클로사마이드가 세포실험 단계에서 기존 항바이러스제보다 오미크론 변이에 뛰어난 효능을 발휘했다는 정부 연구기관의 연구 결과가 나왔다.

27일 현대바이오사이언스에 따르면 질병관리청 산하 국립보건연구원은 최근 세포실험을 통해 현대바이오의 코로나19 경구치료제 후보물질인 'CP-COV03'의 주성분 니클로사마이드의 코로나19 바이러스에 대한 항바이러스 효능 및 세포독성을 분석했다.

실험 결과, 니클로사마이드는 바이러스 증식을 50% 이상 억제하는 혈중유효약물농도(IC50)가 코로나19에는 1.75 마이크로몰(μM)인데 비해 오미크론에는 0.46μM으로 4분의 1에 불과했다. IC50은 특정 생물학적 또는 생화학적 기능을 억제하는 물질의 효과를 측정하는 방법으로, 수치가 낮을수록 적은 약물을 사용하고도 억제가 가능하다는 의미로 받아들여진다. 오미크론에 대한 니클로사마이드의 이 같은 IC50 충족값은 1호 치료제로 사용돼 온 렘데시비르의 IC50 값인 3.16μM의 7분의 1 수준이다.

현대바이오는 "CP-COV03의 효능이 기존 코로나19와 비교했을 때 오미크론에 4배 더 안전하고 효과적으로 작용하는 것으로 해석된다"고 밝혔다. 약효의 표적을 바이러스로 삼는 기존 '바이러스지향' 항바이러스제와 달리 숙주인 세포를 표적하는 '숙주지향' 기전을 갖고 있기 때문이라는 게 회사의 설명이다. 실제 이번 실험에서 '바이러스지향' 치료제인 렘데시비르는 코로나19에 대한 IC50 값이 3.19로, 오미크론에 대한 효능과 큰 차이가 없었다.

현대바이오 관계자는 "CP-COV03는 바이러스를 표적으로 삼는 기존 항바이러스제와 달리 처음부터 변이를 염두에 두고 바이러스의 숙주인 세포에 약효를 집중하는 숙주지향 항바이러스제로 개발된 약물"이라며 "이번 실험의 가장 큰 의미는 CP-COV03가 코로나19는 물론 오미크론 등 변이에도 강력한 효능을 발휘한다는 사실이 입증된 것"이라고 설명했다.

이어 "약물의 농도를 대폭 낮춰도 오미크론에 IC50의 항바이러스 효능을 발휘함으로써 니클로사마이드가 그만큼 안전한 약임을 입증했다"며 "CP-COV03가 바이러스지향의 다른 항바이러스제보다 코로나19와 그 변이를 훨씬 안전하고도 효과적으로 치료할 수 있는 약물임이 확인된 셈"이라고 덧붙였다.

현대바이오는 니클로사마이드를 주성분으로 한 코로나19 경구제 CP-COV03를 개발, 지난 21일 임상 2상 계획을 식품의약품안전처에 신청했다. 1959년 바이엘이 구충제로 출시한 니클로사마이드는 바이러스가 세포에 침투하면 '자가포식' 작용을 활성화해 바이러스를 제거하는 기전이 있어 코로나19용 항바이러스제 후보약물로 거론됐다.

