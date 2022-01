[아시아경제 이민지 기자] 솔브레인 솔브레인 357780 | 코스닥 증권정보 현재가 242,500 전일대비 8,200 등락률 -3.27% 거래량 31,284 전일가 250,700 2022.01.27 15:13 장중(20분지연) 관련기사 미성년 최고 주식부호 800억대 남매...증가율 톱은 학원 재벌家[클릭 e종목]"솔브레인, 내년 역대급 실적 기대…매수 적기"솔브레인, 525억 규모 사옥 신축 투자 결정 close 은 1주당 1950원의 현금배당을 결정했다고 27일 공시했다. 시가배당율은 0.7%로 배당금총액은 151억원 수준이다.

