포스코엠텍은 지난해 영업이익으로 163억원을 기록해 전년대비 41% 증가했다고 27일 공시했다. 매출액은 26% 성장한 3238억원을 기록했고 순이익은 130억원으로 38% 성장했다.

회사 측은 “경영여건 호전에 따른 철강 포장량 증가와 알루미늄 가격 상승, 수익성 개선 노력으로 전년대비 증가했다”고 말했다.

이날 회사는 결산배당으로 보통주 1주당 80원의 현금배당을 결정했다고 밝혔다. 시가배당율은 1%이고 배당금총액은 33억원 수준이다.

