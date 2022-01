금융사 부실 정리 '공적자금' 회수율 70% 넘어

우리금융지주 민영화로 공적자금 대거 회수

금융위원회 '2021년 4분기 공적자금 운용현황' 발표

[아시아경제 심나영 기자] 예금보험공사가 우리금융지주를 민영화하면서 정부의 공적자금 회수율이 70%를 넘어섰다.

27일 금융위원회는 '2021년 4분기 공적자금 운용현황'에서 정부가 1997년 외환위기 이후 금융회사 부실을 정리하기 위해 투입한 공적자금 중 지난해 말까지 회수된 비율이 70.3%에 달했다고 밝혔다.

1997년 11월부터 지난해까지 지원된 168조7000억원 중 지난해 12월 말 기준으로 118조5000억원이 회수됐다. 지난 2011년 이후 줄곧 60%대에 머물렀던 공적자금 회수율은 10년 만에 60%대에서 70%대로 올라섰다.

지난해 회수한 공적자금 규모는 1조2919억원이다. 이중 우리금융지주 매각 대금(1조471억원)이 대부분을 차지했다. 지난해 2분기에 1494억원, 4분기에 8977억원이 유입됐다. 우리금융지주, 한화생명, 수협, 한국자금중개 등 지분의 배당금으로 총 1786억원이 회수됐다.

지난해 4분기만 따져보면 총 9133억원을 회수했다. 예보의 우리금융 주식 9.33%(6794만1483주) 매각대금으로만 8977억원을 회수했다. 부실채권정리기금 잔여재산 사후정산금 81억원, KR&C 대출채권 이자 76억원 등도 포함됐다.

