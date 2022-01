재도전 혁신창업자, 최대 1억원 사업화 지원

재도전성공패키지 모집공고

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 '2022년도 재도전성공패키지' 사업에 참여할 재창업자를 모집한다고 27일 밝혔다.

'재도전성공패키지'는 폐업 이력이 있는 예비 재창업자 또는 재창업 7년 이내 기업의 대표자를 대상으로 재창업 교육과 사업화 자금 등을 일괄 지원하는 사업이다. 재도전성공패키지를 통해 2015년부터 2020년까지 1426명이 재창업에 성공했으며 다수의 기업이 높은 성과를 보이고 있다.

올해 재도전성공패키지 지원규모는 총 267명 내외로 일반형, 지식재산(IP) 전략형, 팁스알(TIPS-R) 등 총 3가지 유형으로 운영한다.

먼저 일반형은 세부적으로 청년·중장년으로 구분해 모집한다. 청년 일반형은 만 39세 이하의 예비 또는 7년 이내 재창업자를 모집·선발해 최대 6000만원의 사업화 자금과 교육형 주관기관별 교육·상담 프로그램 등을 지원한다. 중장년 일반형은 만 40세 이상의 예비 또는 7년 이내 재창업자를 위한 프로그램이다.

일반형 신청자 중 채무가 남아 신용회복이 필요한 실패 기업인인 경우 신청·접수 단계에서 사업성 평가와 신용회복위원회 채무조정 상담을 동시 신청할 수 있는 채무조정 절차도 지속적으로 운영한다.

IP 전략형과 팁스알은 올해 지원물량을 각 30명으로 확대한다. 이 밖에 올해부터는 재창업 교육을 전담할 수 있는 교육기관 3곳을 신규 선정해 특화된 교육과정을 제공할 예정이다. 대·중견기업이 제시하는 과제를 재창업자와 함께 해결하는 '재도전 대스타 해결사 플랫폼' 개최, '재도전 창업기업 기업설명회(IR)' 확대, 재창업자금 전용 트랙 운영 등 재창업자의 지속적인 성장을 위한 연계 지원도 강화한다.

