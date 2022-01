삼성엔지니어링, 작년 영업익 5033억원…9년만에 최대(종합)

전년 대비 39.3% 증가…올해 영업익 목표치 6100억원

[아시아경제 이혜영 기자] 삼성엔지니어링이 지난해 9년 만에 최대 영업이익을 달성한 것으로 나타났다.

삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 21,000 전일대비 550 등락률 -2.55% 거래량 1,019,868 전일가 21,550 2022.01.27 13:44 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제롯데-삼성-포스코 '맞손' 말레이 청정 수소 프로젝트 착수삼성, 설 연휴 앞두고 협력사에 대금 1조1000억원 선지급 close 은 연결기준 작년 영업이익이 5033억원으로 전년보다 39.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 27일 밝혔다. 이는 2012년(7323억) 이후 최고 실적이다.

매출은 7조4867억원으로 전년 대비 10.9% 증가했고 순이익은 3511억원으로 39.2% 늘었다.

지난해 4분기 영업이익은 1067억원으로 전년 동기대비 33.9% 늘었다. 매출과 순이익은 각각 2조5135억원과 579억원을 기록, 작년 동기와 비교해 각각 35.5%, 20.7% 증가했다.

회사는 "자동화, 모듈화, 선확정 체계 등 사업수행 혁신 성과가 견고한 실적을 이어가는데 기여했다"며 "FEED(기본설계)-EPC(설계?조달?공사) 연계 등으로 수주한 양질의 해외 화공프로젝트 매출이 지난해 본격적으로 실적에 반영되면서 수익성이 개선됐고 산업환경 부문도 안정적 수익구조를 이어갔다"고 설명했다.

신규 수주는 4분기 2조6667억원, 작년 연간 누적으로는 약 7조원을 기록했다.

이는 당초 삼성엔지니어링이 연간 목표로 세웠던 수주 6조원, 매출 6조8000억원, 영업이익 3900억원을 모두 초과 달성한 것이다.

수주 잔고는 약 16조4000억원으로, 작년 매출 기준으로 2년2개월치에 해당하는 일감을 확보했다고 삼성엔지니어링은 덧붙였다.

삼성엔지니어링은 2022년 경영전망 공시를 통해 올해 수주 8조원, 매출 8조5000억원, 영업이익 6100억원의 목표치를 제시했다. 특히 수주에서는 17건의 기본설계 프로젝트를 신규로 따내는 한편 화공 수주 목표의 절반을 FEED-EPC 연계 프로젝트로 달성한다는 계획이다.

삼성엔지니어링 측은 "양질의 프로젝트 선별수주와 차별화 된 기술경쟁력 기반의 수주를 확대해 나갈 것"이라며 "EPC 수행 혁신을 통해 수익성을 극대화하고 환경·사회·지배구조(ESG) 기반 신사업을 가속화 해 지속 성장을 이뤄나가겠다"고 강조했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr