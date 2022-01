헥톤프로젝트 '또하나의가족', 대한치매협회와 요양기관·종사자 상생 발전 업무협약

[아시아경제 이관주 기자] 병원급 전자의무기록(EMR) 솔루션 기업 헥톤프로젝트는 대한치매협회와 상생 발전을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 장기요양기관 및 요양시설 종사자의 역량 강화를 위해 긴밀한 협력체계를 구축하는 것을 목적으로 한다. 협약을 통해 양 기관은 ▲기관장 및 종사자를 위한 교육 제공 ▲어르신 맞춤 케어 교육 프로그램 개발 ▲기관 간 네트워크 활성화 등에 협력하기로 했다.

헥톤프로젝트는 전국 2500여곳 병·의원에 EMR을 제공하고 있는 기업으로, 실버케어 플랫폼인 '또하나의가족'을 운영하고 있다. 해당 플랫폼은 지역별 요양기관의 다양한 정보를 제공하고 있어 양 측의 협업 시스템에도 활용할 계획이다.

대한치매협회는 약 1만여명 회원을 보유하고 있는 치매 커뮤니티를 기반으로, 회원들에게 치매에 대한 정보를 적극적으로 제공하며 치매 인식 개선 및 예방 활동에 앞장서고 있다. 양 측은 치매를 비롯해 어르신 돌봄에 특화된 교육도 제공할 예정이다.

이동대 헥톤프로젝트 부대표는 "양 측의 전문성을 바탕으로 양질의 교육 제공 및 개발에 지속적으로 힘쓸 것"이라고 말했다. 조범훈 대한치매협회장은 "이번 협약을 시작으로 치매 및 다양한 질환에 특화된 케어 교육 제공에 적극적으로 참여하며, 어르신과 가족을 이해하고 응원하는 동반자가 될 수 있도록 기여하겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr