9년 만에 최대 실적 낸 삼성엔지니어링…작년 영업익 5033억

지난해 연간 매출은 7조4698억원으로 전년比 10.9% 증가

영업익도 2012년 이후 최대로 전년 대비 39.3% 늘어

[아시아경제 박선미 기자]삼성엔지니어링의 지난해 영업이익이 9년 만에 최대치를 기록했다.

27일 삼성엔지니어링은 연결 기준 작년 영업이익이 5033억원으로 지난해 같은 기간보다 39.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 2012년 7323억원 이후 최대 규모다.

매출은 7조4867억원으로 전년 대비 10.9% 증가했고, 순이익은 3511억원으로 39.2% 증가했다.

지난해 4분기로 보면 매출과 순이익은 각각 2조5135억원과 579억원을 기록, 전년 동기 대비 각각 35.5%, 20.7% 신장했다. 영업이익은 1067억원으로, 전년 동기보다 33.9% 늘었다.

신규 수주는 4분기 2조6667억원, 작년 연간으로는 약 7조원을 기록했다. 삼성엔지니어링은 "연간 목표로 세웠던 수주 6조원, 매출 6조8000억원, 영업이익 3900억원을 초과 달성했다"고 밝혔다. 수주 잔고는 약 16조4000억원을 기록했다. 작년 매출 기준으로 2년 2개월치에 해당하는 일감을 확보한 것이다.

올해 수주목표도 공개했다. 삼성엔지니어링은 올해 수주 8조원, 매출 8조5000억원, 영업이익 6100억원의 목표치를 발표했다.

