직방, 삼성SDS 홈IoT 사업 인수

[아시아경제 김민영 기자] 직방은 27일 삼성SDS와 홈 IoT사업 인수를 위한 영업양수도 계약을 체결했다고 밝혔다.

직방은 부동산 거래를 넘어 홈시어지, 쉐어하우스, 주거관리 등으로 사업 영역을 확장해 왔다. 최근 메타버스 오피스 솔루션 메타폴리스를 선보이며 온·오프라인 공간의 혁신을 주도하고 있다.

삼성SDS의 홈IoT사업은 월패드와 디지털 도어락을 포함하는 스마트홈 시장 국내 1위로, 해외 16개국으로 수출하고 있는 글로벌 사업이다.

직방은 보안, 집 유지·보수, 청소, 관리비 납부 등 주거콘텐츠에 삼성SDS 홈 IoT의 하드웨어(도어락, 월패드 등)를 결합해 스마트홈 허브로 키울 계획이다. 직방이 해외 스마트홈 시장에 진출하는 방안도 적극 모색할 예정이다.

아울러 삼성SDS 홈IoT의 기존 B2B, B2C 고객 및 사업파트너들과도 계속해서 협력하기로 했다.

안성우 직방 대표는 "직방의 주거 콘텐츠와 삼성 홈IoT 하드웨어를 결합해 스마트홈 시장의 혁신을 일으킬 것"이라며 "직방은 국내 부동산 거래를 넘어 글로벌 종합 프롭테크 기업으로 거듭나겠다"고 말했다.

