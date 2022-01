에쓰오일, 작년 영업익 사상최대 2.3조…"'샤힌 프로젝트' 2026년 준공"(종합)

작년 정유 1조·석화 3000억·윤활기유 1조씩 영업이익



"석유제품 수요 확대·정제마진 증가…올해도 호실적 예상"



"배당성향 올해 회계연도 당기순익의 30% 수준 유지"

[아시아경제 문채석 기자] 에쓰오일(S-OIL)이 지난해 창사 이래 최대 영업이익을 달성했다. 이에 힘입어 7조원 규모 석유화학 생산설비 건립 사업인 '샤힌 프로젝트'의 기본설계 작업과 최종투자승인 등을 올해 마치고 2026년 시설을 준공할 계획이다.

에쓰오일은 지난해 연간 영업이익이 전년 대비 흑자 전환한 2조3064억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 27조4639억원으로 전년 대비 63.2% 증가한 것으로 집계됐다. 순이익 역시 1조5001억원으로 창사 이래 최대 기록을 세웠다.

유가 상승에 따른 제품 판매단가 상승, 석유제품 수요 회복의 영향 등으로 매출이 크게 늘었다는 게 회사 측의 설명이다. 석유수요 회복에 따른 정제마진 개선, 유가 상승에 따른 재고평가 이익 등이 영업익을 밀어올렸다. 핵심 설비 가동률을 최대 수준으로 유지한 것도 실적에 영향을 미쳤다.

사업 부문별로는 정유 1조277억원, 석유화학 2770억원, 윤활기유 1조17억원의 영업이익을 각각 기록했다. 코로나19 여파로 위축됐던 석유 제품 수요가 회복되면서 정제 마진이 상승했고, 윤활기유도 고품질 제품에 대한 수요가 이어진 게 영향을 미쳤다. 코로나 이전보다도 더 높은 수익을 유지했다는 설명이다.

정유 부문 실적엔 코로나19 제한조치 완화 추세에 따라 석유제품 수요 회복이 지속되면서 아시아 정제마진이 큰 폭으로 상승한 게 영향을 미쳤다. 석유화학 부문에서 산화프로필렌(PO)은 중국 내 신규 PO 공장 가동과 코로나 변이 바이러스 대확산으로 다운스트림 수요가 둔화되면서 마진이 줄었다. 반면, 폴리프로필렌(PP)은 의료용 및 포장용 소재 수요가 증가하고, 석탄과 프로판 가격이 급등해 중국 내 PP 설비 가동률이 낮아져 마진이 높아졌다. 지난해 2분기 사상 최고 실적을 냈던 윤활기유는 코로나19 이전 수준 대비 높은 수준을 유지하고 있다.

순이익 역시 최대 기록을 세웠다고 회사 측은 알렸다. 순이익은 주주들에 대한 배당과 재무건전성 강화 및 회사의 지속성장을 위해 준비 중인 2단계 석유화학 프로젝트인 '샤힌 프로젝트' 재원으로 활용할 방침이다.

한편 지난해 4분기 기준으로 좁히면 매출액은 8조2911억원, 영업이익은 5567억원을 기록하며 2020년 4분기 이후 5분기 연속 영업흑자를 냈다. 매출액은 유가 상승에 따른 판매가격 상승과 제품 판매량 증가로 전분기 대비 16.5% 증가했다. 영업이익은 지속된 수요회복으로 정제마진이 큰 폭으로 상승하면서 전분기 대비 1.3% 증가했다.

올해도 호실적을 거둘 수 있을 것으로 회사 측은 내다봤다. 석유 제품의 재고는 과거 몇 년간 최저 수준이지만 수요는 늘고 있어 정제 마진도 오를 가능성이 높기 때문이다. 석유화학 제품이나 윤활기유에 대한 수요 역시 계속 높은 수준에서 지속될 것으로 전망했다.

에쓰오일은 이날 온라인 개최한 '2021년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜'에서 7조원 규모 '샤힌 프로젝트' 진행 상황을 설명하기도 했다. 에쓰오일은 "샤힌 프로젝트는 오는 6월 기본설계 작업을 마치고, 올해 안에 최종투자승인를 완료할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "2026년 상반기에 건설을 완료할 것으로 본다"며 "현재 상세설계를 진행하는 단계인데 FID가 완료되면 자세한 투자규모와 캐파(생산능력) 등에 대해 시장과 소통할 예정"이라고 덧붙였다.

이 프로젝트는 에쓰오일이 석유화학 사업 확대를 위해 추진하고 있는 2단계 프로젝트로, SC&D(스팀크래커 및 올레핀 다운스트림) 시설을 건설하는 것을 골자로 한다. SC&D 시설엔 모회사인 아람코가 개발한 TC2C 기술(원유를 석유화학 물질로 전환하는 기술)이 적용된다. 스팀크래커는 나프타와 부생가스를 원료로 연 180만t 규모의 에틸렌 및 기타 석유화학 원재료를 생산하는 설비다. 올레핀 다운스트림 시설은 폴리에틸렌(PE)·와 PP 등부가가치가 높은 석유화학 제품을 만드는 시설이다.

이외에 컨콜에서 ▲중국 수출쿼터 제한에 따른 아시아 정제마진 개선 전망 ▲사우디아라비아와의 블루암모니아·블루수소 생산·유통 협력 기대 ▲아람코와의 플라스틱 폐기물 재활용 기술 협력 업무협약(MOU) 체결 ▲올해 회계연도 기준 순이익의 30% 수준 배당성향 유지 계획 ▲올해 원유정제 설비(CDU)·중질유분해 설비(RFCC) 정기보수 계획 등을 공개했다.

