민주당 "'양자 토론 요구' 尹, 4자 토론 먼저 해야"

"양자 토론 요구는 법원 판결 무시하는 것"

[아시아경제 이기민 기자] 더불어민주당이 국민의힘의 31일 대선후보 양자 토론 제안에 대해 "4자 토론 먼저 참여하라"며 사실상 거부했다.

민주당 방송토론콘텐츠단은 이날 보도자료를 내고 "윤석열 후보는 법원 판결을 무시하지 말고 성사를 목전에 둔 4자 방송 토론에 먼저 참여 선언을 해주시기를 바란다"면서 "가장 빠른 시일인 31일에 4자 토론이 이루어지길 바란다"고 밝혔다. 또 "윤 후보가 제안한 새로운 양자 토론은 4자 토론과 함께 병행해서 진행 되길 바란다"고 말했다.

민주당 방송토론콘텐츠단장인 박주민 의원 "국민의힘에서 어제는 다자간 토론도 괜찮다고 했다가 오늘 갑자기 양자 토론을 새롭게 주장하고 나섰다"며 "이건 법원 판결 무시하는 것 같기도 하다. 4자 토론을 회피할 수단으로 양자 토론 사용하려는 것 아닌가 의심도 든다"고 비판했다.

그는 이어 "가처분결정문 보면 공직선거법상 규정 두고 있다 5% 이상 후보 고려 필요하다고 했다. 다른 후보에게 토론 기회 주지 않으면 양자 토론도 무산될 가능성 있다"고 언급했다.

그러면서 "국민의힘 측이 이재명 후보와 김동연 새로운물결 후보 간 양자 토론도 하기로 한 것 아니냐고 지적했는데, 김 후보는 공직선거법상 지지율5% 안돼서 불공정성 등 조금 자유로운 토론이 된다"며 "그걸 가지고 와서 (이·윤 후보 간)양자 토론도 아무 문제 없이 진행될 것처럼 말하는 건 무책임하다. 양자토론 제안을 통해 4자토론을 회피하지 말고 양자, 4자 토론 다 하자"고 강조했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr