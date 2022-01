교육부 "외국인 유학생 접종 후 입국 강력 권고"

미접종 유학생 입국하면 자가격리 후 접종 지원

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 외국인 유학생들이 입국할 때 예방접종을 완료한 후 입국하도록 강력 권고한다. 미접종자가 입국하면 자가격리 해제 즉시 접종을 받도록 지원한다.

27일 교육부는 '2022학년도 외국인 유학생 보호·관리 방안'을 추진한다고 밝혔다.

교육부는 오미크론 변이의 확산에 대응하고 유학생 건강보호, 입국과정 감염 예방 등을 위해 외국인 유학생이 자국 내에서 예방 접종을 완료한 후 입국하도록 강력하게 권고했다.

미접종 유학생이 입국할 때는 자가격리 해제 즉시 예방접종을 할 수 있도록 지자체·대학이 지원한다.

접종증명·음성확인제(방역패스) 적용에 따라 자국 내 예방 접종자는 해외 예방접종증명서를 지자체 보건소에서 등록할 수 있다. 운영에 따른 일상생활 확보를 지원한다.

대학은 유학생이 출발하기 전 전 코로나19(PCR) 검사를 실시하고 입국 후 10일간 자가격리 의무와 위반 시 제재 조치, 자가격리앱 설치, 방역교통망 이용 의무, 예방접종 지원 등을 안내한다.

대학은 유학생이 분산 입국하도록 유학생 입국 시기관리 계획을 수립해 지자체와 공유하고, 해당 지자체는 자가격리시설, 관리인력, 방역물품 등을 지원한다. 대학은 유학생들이 자가격리 장소를 확보한 후 입국할 수 있도록 지도하고, 대학은 기숙사와 유휴시설을 우선 활용할 수 있도록 준비해야 한다.

대면수업 등 학사일정이 확정된 후 유학생들이 입국할 수 있도록 지도하고 대학혁신지원사업, 근로장학금, 대학 자체 예산 등을 활용해 방역물품, 예방교육, 수송비, 학생 점검(모니터링) 인건비 등 방역을 지원해야 한다.

정종철 교육부 차관은 “오미크론 확산으로 확진자가 증가하고 있으므로 국내로 들어오는 외국인 유학생의 건강을 보호하고 안정적으로 학업에 전념할 수 있도록 관리·지원하는 것이 유학생뿐만 아니라 대학과 지역사회의 안전을 위해서도 매우 중요하다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr