KB?손보, 'KB?금쪽같은 자녀보험' 출시 "정신건강 보장확대"

[아시아경제 이창환 기자] KB손해보험은 자녀의 신체건강에 대한 보장에 더해 정신건강 영역까지 보장을 확대한 자녀보험 신상품 ‘KB금쪽같은 자녀보험’을 다음달 1일 출시한다.?고 27일 밝혔다.

‘KB금쪽같은 자녀보험’은 업계 최초로 실손의료보험에서도 보장하지 않는 소아기 자폐증 등을 보장하는 ‘성장기 자폐증진단비’와 최근 환경적인 영향으로 증가하고 있는 말하기와 언어의 특정 발달장애, 활동성 및 주의력 장애(ADHD), 만성 틱장애 등을 보장하는 ‘성장기 특정행동 발달장애 진단비’를 담았다.

영유아기 때부터 스마트기기에 대한 접근성이 높아진 최근의 상황을 감안해 ‘시각/청각 및 평형기능검사지원비’, ‘영유아시력교정안경치료비’, ‘스마트기기질환수술비’, ‘척추측만증진단비’ 등 디지털 네이티브(Digital Native)세대에게 꼭 필요한 생활밀착형 보장도 추가했다.??

부모에 대한 보장 역시 강화했다. 진통 및 분만의 합병증이나 임신에 관련된 산모 장애,유산 등의 입원치료를 보장하는 ‘임신출산질환실손입원의료비’를 신설했다.

KB손해보험은 이번 자녀보험 출시에 맞춰 육아 멘토링 전문업체인 ‘오은영 아카데미’와 단독 제휴해 가입고객을 대상으로 온라인 기반 심리검사서비스도 제공한다.

배준성 KB손해보험 장기상품본부장은 “자녀의 안전하고 건강한 성장을 돕고 이에 더해 자녀가 올바르게 자라기를 바라는 KB손해보험의 진심을 담아 이번 자녀보험을 출시하게 됐다”며 “앞으로도 KB손해보험은 보험의 본질적인 보장을 강화함과 동시에 고객의 삶의 질을 높일 수 있는 혁신적인 상품 개발을 지속할 것”이라고 말했다.??

