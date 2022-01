확진자 하루 1만5000명 육박 … 물 건너간 집단면역

사흘 연속 최다기록 … 2주만에 3배

전문가들 "거리두기 강화" 입 모아

코로나19 오미크론 변이 대유행이 본격화하면서 국내 하루 신규 확진자가 1만5000명에 육박했다. 중앙방역대책본부는 27일 0시 기준 신규 확진자가 1만4518명 늘어 누적 77만7497명이라고 밝혔다. 신규 확진자 수는 전날 1만3010명에서 1508명 늘면서 처음으로 1만4000명대를 돌파했다.

기존 델타 변이보다 전파력이 2배 이상 강한 오미크론이 지난주 국내 우세종이 된 이후 신규 확진자 수는 사흘 연속 최다 기록을 경신 중이다. 특히 이날 신규 확진자는 1주일 전인 20일 6601명의 2배, 2주 전인 13일 4163명의 3배를 각각 넘는 규모다.

신규 확진자 감염경로를 보면 지역발생이 1만4301명으로 집계됐다. 지역발생 확진자는 경기 4738명, 서울 3385명, 인천 1010명 등으로 수도권에서 총 9133명(63.5%)이 나왔다. 비수도권 지역발생 확진자도 처음으로 5000명을 넘어섰다.

전문가들은 오미크론 확산세가 예상보다 빠르게 진행되자 속도 조절이 필요하다고 입을 모았다. 엄중식 가천대 의대 교수는 "더 이상 확산을 막기 위해서는 방역조치가 강화돼야 한다"면서 "자영업자, 소상공인 등의 반발이 강해 쉽지 않은 만큼 당분간은 현 수준을 유지하더라도 위중증 환자가 급증한다면 강화가 이뤄져야만 한다"고 말했다.

정기석 한림대성심병원 호흡기알레르기내과 교수도 "확진자가 더 급증한다면 거리두기 강화를 할 수 있도록 준비해야 하고, 현재의 거리두기 수준이 높다지만 더 확산된다면 외국처럼 셧다운(일시적 업무정지)이라도 해야 한다"며 "다만 충분한 보상을 전제로 자영업자들에게 동의를 구해야만 한다"고 강조했다.

정부가 그동안 고강도 방역 대책을 통해 확산세를 억눌러온 만큼 향후 확산세가 더 커질 것이란 우려도 나온다. 국내의 경우 항체 보유가 대부분 백신 접종을 통한 것인 반면 자연감염을 통한 항체 보유율은 극히 낮다. 해외와는 극히 다른 모습이어서 돌파감염 가능성이 상대적으로 크다.

의료계는 확진자 폭증에 대비해 코로나19 검사와 치료에 동네 의원을 최대한 활용할 것을 방역당국에 요구했다. 대한의사협회는 이날 긴급 기자회견을 열고 의원에서 먼저 전문가용 신속항원검사, 유전자 증폭(PCR) 검사와 초기 진단을 비롯해 처방, 중증 환자 전원 판단 등을 수행한 뒤 음성인 경우 증상이 있으면 재검사를, 양성이면 치료와 처방을 실시하고 중증판단 시 보건소에 병상을 요청하는 등의 구체적 방안을 제안했다.

천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수는 "재택치료 관리에 의원 참여를 유도하도록 야간당직 시스템을 제대로 마련하고, 안정적 진료가 가능하게 수가를 제대로 책정해줘야 한다"면서 "즉시 이송체계를 갖추고 경구용 치료제를 복용하면 독감보다도 치명률이 낮아질 수 있다"고 진단했다.

