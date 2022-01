[아시아경제 이민지 기자] 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 5,370 전일대비 100 등락률 -1.83% 거래량 680,722 전일가 5,470 2022.01.27 10:50 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일신용도 다 오르는데 항공· 호텔· 자동차부품은 더 어렵다[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일 close 은 지난해 4분기 영업이익으로 2043억원을 기록해 전년동기대비 19% 줄었다고 27일 공시했다. 매출액은 6% 늘어난 2조4387억원을 기록했고 순이익은 1086억원으로 3.3% 줄었다.

아울러 이날 회사는 영업실적 전망 공시를 통해 올해 매출액 10조원, 신규수주 12조2000억원을 달성할 것으로 예상한다고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr